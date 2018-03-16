МВС посилило охорону правопорядку в Києві

МВС посилило охорону правопорядку у Києві.

Про це повідомила заступник директора Департаменту комунікації в МВС України Вікторія Навроцька на своїй сторінці у Facebook.

"До цілодобового патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Нацгвардії, а також антиконфліктні групи", - написала вона.

Додаткові посилені наряди заступають на службу з метою протидії злочинності та недопущення спроб дестабілізації оперативної обстановки.

Також вона підкреслила, що правоохоронці орієнтовані на превентивну роботу, припинення правопорушень та миттєве реагування на повідомлення від громадян.