МВС посилило охорону правопорядку в Києві

16 березня, 2018 - 22:26
МВС посилило охорону правопорядку у Києві.
Про це повідомила заступник директора Департаменту комунікації в МВС України Вікторія Навроцька на своїй сторінці у Facebook.
"До цілодобового патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Нацгвардії, а також антиконфліктні групи", - написала вона.
Додаткові посилені наряди заступають на службу з метою протидії злочинності та недопущення спроб дестабілізації оперативної обстановки.
Також вона підкреслила, що правоохоронці орієнтовані на превентивну роботу, припинення правопорушень та миттєве реагування на повідомлення від громадян.
Джерело: День