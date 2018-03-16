На Вінниччині вже діє 12 опорних шкіл, а з нового навчального року їх буде вдвічі більше

Нині у Вінницькій області сформовано 34 об’єднані територіальні громади (ОТГ), в яких створено 10 опорних шкіл та 19 філій. Загалом в регіоні на сьогодні діє 12 опорних шкіл і 24 філії. З 1 вересня поточного року планують сформувати ще 11 закладів такого типу. Тобто до кінця поточного року на Вінниччині діятиме вже 23 опорних школи. Про це повідомив в.о. директора департаменту освіти та науки Вінницької ОДА Володимир Буняк.

«Створення опорних шкіл відбувається в рамках процесу об’єднання територіальних громад. Тепер кожна ОТГ сама визначає, де діятиме опорна школа на її території. Навчальний заклад розташований у селі чи місті, яке є центром об’єднаної територіальної громади, має усі шанси стати опорною школою і створити свої філії у населених пунктах освітні заклади, яких мають відповідні матеріально-технічні умови. У цьому році держава на формування таких закладів освіти виділила більше 18 мільйонів гривень, – коментує Володимир Буняк. – На сьогодні ми маємо 12 опорних шкіл, а з 1 вересня поточного року запрацює ще 11, тобто матимемо вже 23 заклади. Але це лише початок формування. Якщо хочемо мати якісну освіту, то треба цей процес продовжувати, бо опорна школа – це стимул для розвитку освіти і поліпшення якості знань учнів. Вона дасть можливість концертувати найкращих вчителів, організує підвезення дітей і створить ефективну систему управління освітніми закладами на території ОТГ».

Володимир Буняк додав, що у 2017–2018 навчальному році чотири школи Вінницької області розпочнуть роботу за новим Державним стандартом початкової загальної освіти Нової української школи. До експерименту будуть залучені дві сільських та дві міських школи Вінниччини. В освітньому пілоті працюватимуть Агрономічна загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вінницького району, Сутиська школа І-ІІІ ст. Тиврівського району, Калинівська школа гімназія № 2 та спеціалізована загальноосвітня школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора