Науковці виявили знищений християнами рукопис давньогрецького лікаря Галена

Дослідники Національної прискорювальної лабораторії SLAC в США виявили сліди тексту з медичного трактату давньогрецького лікаря Галена в книзі з християнськими псалмами XI століття нашої ери. Робота Галена була переписана на пергаменті сирійською мовою в VI столітт, передає Science Alert.

Медик грецького походження Клавдій Гален зробив величезний вплив на розвиток науки. Він зробив внесок у розуміння багатьох дисциплін, включаючи анатомію, фізіологію, патологію, фармакологію і неврологію, а також філософію і логіку. Однією з його робіт був трактат "Про ліки і силі простих засобів". Саме цей документ був переведений на сирійський невідомим автором і переписаний у VI столітті нашої ери.

Через 500 років чорнило зішкребли, а папір використовували для релігійних цілей. На зображенні вище вертикально орієнтовані символи є релігійним текстом 11 століття, в той час як більш слабкий горизонтальний сирійський текст - це прихований текст роботи Галена.

Фізики виявили текст, використовуючи рентгенівські промені, які були згенеровані на прискорювачі часток в SLAC. Це дозволило виявити крихітні частинки більш древніх чорнил на папері. На прояв "невидимого чорнила" однієї сторінки потрібно близько 10 годин. До теперішнього часу розшифровано 26 сторінок із двох сотень.

Раніше науковці застосовували ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання, а також електромагнітні хвилі видимої області спектра, однак ці методи не дозволили виявити трактат Галена.

Як повідомлялсоя, нещодавно під будівлею посольства Сполучених Штатів у Римі відкрито на мурі монограму Христа з часів переслідувань християн у І столітті нашої ери.