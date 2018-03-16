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Найімовірніше, отруїти Скрипаля наказав Путін, - Джонсон

16 березня, 2018 - 15:09
Фото Reuters

Велика Британія вважає "найбільш імовірним" те, що наказ про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля видав особисто президент РФ Володимир Путін. Про це заявив глава британського МЗС Борис Джонсон, повідомляє Sky News у Twitter.

"Міністр закордонних справ Борис Джонсон каже, що "найбільш імовірно", що застосувати нервово-паралітичну речовину на британській землі було рішенням російського президента Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія. 

Джерело: День

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