Найімовірніше, отруїти Скрипаля наказав Путін, - Джонсон

Велика Британія вважає "найбільш імовірним" те, що наказ про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля видав особисто президент РФ Володимир Путін. Про це заявив глава британського МЗС Борис Джонсон, повідомляє Sky News у Twitter.

"Міністр закордонних справ Борис Джонсон каже, що "найбільш імовірно", що застосувати нервово-паралітичну речовину на британській землі було рішенням російського президента Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil

