Нова Зеландія "заморозила" переговори про ЗВТ із РФ

Уряд Нової Зеландії призупинив наміри відновити переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Росією на невизначений час через отруєння Скрипаля. Про це повідомляє новозеландське видання Stuff, передає "Укрінформ".

"Нова Зеландія повністю підтримує суверенне право Великої Британії вживати заходів, які вона вважає необхідними, у відповідь на це порушення міжнародного права на своїй території. Ми, разом з іншими партнерами, солідарні з Великою Британією", - наголосила прем`єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Очільник новозеландського уряду також повідомила, що, оскільки інших варіантів, окрім причетності Росії до справи про отруєння немає, вони з міністром закордонних справ погодилися, що торговельні переговори з Росією повинні бути призупинені, і невідомо, коли вони знову відновляться.

Згадані заяви пролунали лише тиждень по тому, коли Вінстон Пітерс оголосив про намір відновити переговори з РФ, оскільки жодних доказів “причетності РФ до збиття літака рейсу МН17 чи втручання у вибори президента США немає”. Крім того, за словами міністра, багато країн, з якими торгує Нова Зеландія, мають серйозну проблему з правами людини.

Сьогодні ж, на думку керівництва Нової Зеландії, "ситуація змінилася".

"З огляду на інцидент у Солсбері, рано говорити про те, чи зможуть вони (переговори про ЗВТ) відновитися взагалі", - сказала Ардерн.

Зобов'язання щодо створення ЗВТ з країнами Митного союзу (Росією, Білоруссю та Казахстаном) є одним з пунктів коаліційної угоди партії "Нова Зеландія передусім" та Лейбористської партії.

Тим не менше, тиск на уряд щодо перегляду своїх підходів посилився після того, як Британія наказала вислати 23 російських дипломатів, котрі, як вважається, були запідозрені у шпигунстві.

Посол Великої Британії у Новій Зеландії Лора Кларк наголосила, що продовження переговорів про ЗВТ з Росією, після застосування нею хімічної зброї, може вплинути на процес укладення угоди про ЗВТ з ЄС та Великобританією.

"Я залишу Новій Зеландії право зробити висновки щодо сумісності та визначення пріоритетів", - наголосила посол.

Заяви британського посла перегукуються із занепокоєнням, висловленим посольством ЄС, та закликами української сторони, що будь-які наміри скасувати санкції проти Росії будуть негативно сприйняті.

Нагадаємо, 5 березня поліція міста Солсбері оголосила про те, що поряд з одним з міських торговельних центрів від невідомої небезпечної речовини серйозно постраждали двоє людей. Згодом з'ясувалося, що це були екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, який працював на британську розвідку, і його донька Юлія. Потерпілі знаходяться у критичному стані.

Скрипаль отримав у Великобританії притулок після обміну розвідниками між США і РФ 2010 року.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія.