Паралімпіада-2018: Лук'яненко приніс Україні шосте "золото"

Віталій Лук'яненко завоював шосту золоту нагороду для України на XII зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані (Республіка Корея). Лук'яненко посів перше місце в біатлонній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".

Срібним призером в цій дисципліні став українець Олександр Казік.

Для Віталія Лук'яненка це шоста Паралімпіада і шосте "золото". Всього в активі українського спортсмена 11 паралімпійських медалей.

Паралімпіада-2018 пройде до 18 березня. На рахунку збірної України поки 19 медалей - 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.