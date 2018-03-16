Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції щодо вступу в НАТО

Президент Петро Порошенко видав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення до вступу до НАТО та ЄС.

Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями на Луганщині, представляючи командувача Об'єднаних сил, повідомляє Укрінформ.

«Я вже, до речі, віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні Основного закону закріпить наше прагнення до вступу до НАТО, до вступу до Європейського Союзу», - заявив Порошенко.

Раніше Північноатлантичний альянс офіційно визнав за Україною прагнення до набуття повноцінного членства в Альянсі. На офіційному сайті Організації зазначається, що наразі чотири країни-партнери задекларували своє прагнення до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, Колишня Югославська Республіка Македонія та Україна.