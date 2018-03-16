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Порошенко на початку квітня відвідає Німеччину з робочим візитом

16 березня, 2018 - 21:04
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко на початку квітня відвідає Німеччину.

Про це він повідомив під час перебування в районі АТО в п'ятницю, 16 березня, передає прес-служба президента.

"Одразу після Великодня планую здійснити візит до Німеччини", - сказав він.

Президент підкреслив, що українська влада докладає всіх зусиль для координації дій з партнерами в "нормандському форматі".

Координація дій спрямована на забезпечення ухвалення рішення Радою безпеки ООН щодо миротворців та забезпечення ефективної імплементації мінських домовленостей.

"І наголошую, досягнення домовленості щодо розміщення на території Донбасу, включаючи неконтрольовану частину кордону між Україною та Росією, повноцінної миротворчої місії ООН, які мали би право і роззброювати незаконні збройні формування, і забезпечувати порядок на окупованих територіях", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції щодо вступу в НАТО.

Джерело: День

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