Порошенко призначив командувача Об’єднаних сил

Президент Петро Порошенко призначив командувачем об’єднаних сил Сергія Наєва.

Про це він написав у Facebook.

“Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва”, - зазначив Порошенко.

Президент також поінформував, що поставив перед командувачем Об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території.

Глава держави нагадав, що формат АТО був змінений відповідно до закону про реінтеграцію Донбасу, яким, за його словами, створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України.

Раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв проходив службу на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.