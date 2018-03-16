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Порошенко відвідав Катеринівку та Золоте в Луганській області

16 березня, 2018 - 16:40
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де побудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - написав Цеголко.

Як відомо, Катеринівка та Золоте розташовані на самій лінії розмежування сторін. У Золотому українська сторона обладнала пункт пропуску громадян та автомобілів, відкриття якого тривалий час блокують бойовики "ЛНР".

Джерело: День

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