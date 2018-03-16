Порошенко відвідав Катеринівку та Золоте в Луганській області

Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент відвідав звільнену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де побудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - написав Цеголко.

Як відомо, Катеринівка та Золоте розташовані на самій лінії розмежування сторін. У Золотому українська сторона обладнала пункт пропуску громадян та автомобілів, відкриття якого тривалий час блокують бойовики "ЛНР".