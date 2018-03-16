Регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради вже отримав подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє УНН із посиланням на секретаріат комітету.

"Надійшло подання по Савченко", - сказали в секретаріаті.

У комітеті додали, що регламентом передбачено 5 днів для того, щоб народний депутат надала пояснення.

"Після того як пройде 5 днів, комітет визначається, коли він буде проводити засідання (щодо подання ГПУ по Савченко)", - уточнили у секретаріаті регламентного комітету.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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