РФ веде третю світову війну, але гібридними методами, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація гібридними методами фактично веде третю світову війну.

"На фоні того, що відбувається зараз, що відбулося в британському Солсбері (де отруїли російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, - "День"), всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами", - заявив Клімкін в інтерв'ю "BBC News Україна".

За його словами, питання не тільки в тому, що РФ поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна: "Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичної спільноти. Це означає, що виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу".

"Ми маємо чесно сказати, і для себе в тому числі, що знаходимося на передньому рубежі цієї боротьби", - наголосив міністр.

Клімкін зауважив, що це означає для України додаткові виклики.

"І саме така солідарність, не тільки на рівні заяв, для нас дуже важлива. І ця кримська частина - це дуже важливий елемент, але тільки один елемент цієї загальної боротьби", - додав він.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія.

Додамо, що представник ЄС в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму. Про це Жоао Вале де Алмейда заявив у ході спеціального засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму.