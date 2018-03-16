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РФ завдала авіаударів по Східній Гуті: 42 жертви

16 березня, 2018 - 14:27
Фото Reuters

Внаслідок повітряних ударів по території Східної Гути в Сирії, яких імовірно завдали російські літаки, загинули 42 мирні жителі. Про це повідомляє Daily Star з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

"Унаслідок повітряних ударів у районах, які контролюють повстанці у східній частині Гути поблизу Дамаска, у п'ятницю загинули щонайменше 42 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Керівник Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдул-Рахман заявив, що повітряні удари завдавалися російськими бойовими літаками по містах Сакба і Кфар Батна.

Раніше понад 20 сирійських організацій закликали країни світу розглянути ідею бойкотування чемпіонату світу з футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в Сирії.

Джерело: День

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