РФ завдала авіаударів по Східній Гуті: 42 жертви

Внаслідок повітряних ударів по території Східної Гути в Сирії, яких імовірно завдали російські літаки, загинули 42 мирні жителі. Про це повідомляє Daily Star з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

"Унаслідок повітряних ударів у районах, які контролюють повстанці у східній частині Гути поблизу Дамаска, у п'ятницю загинули щонайменше 42 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Керівник Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдул-Рахман заявив, що повітряні удари завдавалися російськими бойовими літаками по містах Сакба і Кфар Батна.

Раніше понад 20 сирійських організацій закликали країни світу розглянути ідею бойкотування чемпіонату світу з футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в Сирії.