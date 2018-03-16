Санкції проти РФ потрібно розширити на енергосектор, - Олланд

Санкції є ефективним інструментом тиску на Росію, і їх потрібно посилити й на енергетичний сектор. Про це під час симпозіуму в Європейському Колегіумі Натолін у Варшаві під назвою "Революція, війна та її наслідки" заявив екс-президент Франції Франсуа Олланд, передає "Укрінформ".

"Якби санкції щодо Росії не були ефективними, то ніхто в Росії не вимагав би їх скасувати. "Нормандський формат" визначає цінні рамки, що дають Раді ЄС можливість продовжувати санкції проти Росії. Вони невигідні ЄС також, зокрема і Франції, але вони впливають на російську економіку... Зараз їх потрібно розширити також і на енергетичний сектор", - заявив Олланд.

Він звернув увагу, що є країни, які виступають проти розширення санкцій на російську енергетику, тому їх наразі ще не введено.

Олланд висловив побоювання, що всередині країн ЄС може наростати поділ, і частина Спільноти хотітиме зняти санкції з РФ. Однак, екс-президент підкреслив: доки діє "Нормандський формат" й існують Мінські домовленості, доти Рада ЄС матиме підстави утримувати санкції проти РФ.

Олланд підкреслив, що Росія має наміри утримати нинішній статус-кво і "заморозити" конфлікт як в Україні, так і в інших країнах, де вони існують. На його переконання, президент РФ Володимир Путін хоче зберегти вплив на майбутнє України, але він не розуміє прив'язаності України до Європи.

"В його інтересах - зберегти нинішній стан, але міжнародна спільнота не повинна погоджуватися на ситуацію, що склалася", - заявив Олланд.

Екс-президент Франції визнав, що баланс Мінських домовленостей не є однозначним, однак їх виконання дозволило уникнути ще більшої кількості жертв на сході України.

"Дорожня карта (Мінські домовленості) дозволяє європейцям звертатися до Путіна і вимагати від нього виконання Мінська", - констатував колишній президент Франції.

На переконання Олланда, потрібно мати засоби тиску на Кремль, щоб Москва почала виконувати свої міжнародні зобов’язання. За його словами, це має бути не лише політична дискусія і дипломатія, але і сила — санкції, військова допомога, зірвання енергетичних угод.

"Силовий вплив повинен бути, оскільки в іншому випадку сама лише політика не допоможе", - констатував Олланд.

Екс-президент Франції підкреслив, що потрібно зробити усе можливе, аби відновити територіальну цілісність України.