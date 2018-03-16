СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 143 вибухи на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 14 березня по 19:30 15 березня зафіксувала 143 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації.

"У Донецькій області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню, проте, більше вибухів (близько 140) порівняно з попереднім звітним періодом (близько 110)", - йдеться в повідомленні.

Увечері 14 березня, в Світлодарську було зафіксовано 42 вибухи, три постріли БМП-2 з гармати калібром 30 мм і близько 170 пострілів з кулеметів і стрілецької зброї. Крім того місія зафіксувала розрив снарядів на Донецькій фільтрувальній станції. Протягом 15 березня в Ясинуватій СММ зафіксувала 24 вибухи і 10 пострілів з кулемета і стрілецької зброї. Крім того, недалеко від Софіївки зафіксовано розриви снарядів, а також роботу кулеметів і стрілецької зброї.

У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню в порівнянні з попереднім звітним періодом. В 1,5 км на північ від Бугаївки СММ почула три вибухи, а також 7 пострілів з гармати БМП-2.

"СММ продовжує стежити за процесом розведення військ і домагатися повного доступу до районів розведення поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петровського, як це передбачено рішенням Тристоронньої контактної групи", - зазначається у звіті.