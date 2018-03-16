Справа Скрипаля: Меркель озвучила позицію Німеччини щодо РФ

Німеччина підтримує вимогу Британії про необхідність пояснень від РФ у справі про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, однак ідею бойкоту чемпіонату світу з футболу-2018 не поділяє.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на прес-конференції зі шведським колегою Штефаном Лейвеном у Берліні в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

«Мова не йде про бойкот чемпіонату світу з футболу, а про те, в першу чергу, що потрібно роз'яснення», - заявила Меркель.

За її словами, ця тема обговорюватиметься на Раді Європи наступного тижня. Меркель вважає за доцільне те, що Велика Британія надає зразки речовини міжнародним організаціям, і Берлін «може лише сподіватися, що і Росія братиме участь у цьому розслідуванні».

Канцлер нагадала, що напередодні разом з лідерами США і Франції висловила підтримку позиції Лондона про те, що відповідальність за напад на Скрипаля з високим відсотком ймовірності несе Росія. «Ми дотримуємося цієї думки», - сказала глава уряду.

Раніше представник Міноборони Йєнс Флосдорфф повідомив, що Велика Британія ще не зверталася до Німеччини за допомогою в проведенні експертизи. При цьому ФРН має такі можливості і може їх надати.

Нагадаємо, що РФ веде дезінформаційну кампанію через отруєння Скрипаля.