США привітали призначення Смолія на посаду голови НБУ

Сполучені Штати Америки вітають призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Вітаємо нового голову НБУ Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та Вашою командою. Незалежний Національний банк - вкрай важливий для економічного зростання України", - заявили в посольстві.

Вітаємо нового Голову @NBUkraine Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та Вашою командою. Незалежний Національний банк - вкрай важливий для економічного зростання України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2018

Зазначимо, вітання з призначенням нового глави НБУ Україні також висловив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

Нагадаємо, 15 березня новим головою Нацбанку України обрано Якова Смолія. Перед тим депутати Верховної ради України на пленарному засіданні проголосували за відставку Валерії Гонтаревої.

Додамо, що після того, як Валерія Гонтарева написала заяву про відставку та пішла у безстрокову відпустку, Смолій виконував обов'язки керівника НБУ.