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Сирійські правозахисники закликають світ бойкотувати ЧС-2018 у РФ

16 березня, 2018 - 12:37
Фото: radiosvoboda.org

Понад 20 сирійських організацій закликали країни світу розглянути ідею бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

Звернення автори адресували владі Великої Британії, Німеччини, США та Франції.

Правозахисники вважають, що російська влада має вплинути на президента Сирії Башара Асада і змусити його припинити бомбардування.

"Перш має бути припинена облога Східної Гути", - наголошують сирійські правозахисники.

Раніше до бойкоту чемпіонату світу в Росії закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, з 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути перебувають в облозі. У них обмежений доступ до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.

У середині лютого 2018 року армія президента Сирії розпочала бомбардування позицій повстанців у регіоні. Представники неурядової організації «Лікарі без кордонів» повідомляють про більш як тисячу загиблих.

Джерело: Радіо Свобода

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