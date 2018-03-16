У Бразилії після вбивства депутатки почались масові протести

У столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро та інших містах у четвер десятки тисяч людей вийшли на вулицю після вбивства політика Мар'єлле Франко, яка боролася проти поліцейського свавілля.

Про це повідомляє Reuters.

"У столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро та інших містах десятки тисяч людей вийшли на вулицю після вбивства політика, яка боролася з поліцейським свавіллям", - йдеться у повідомленні.

38-річну Мар'єлле Франко було обрано членом міської ради у місті Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Минулого місяця, її було обрано спікером комісії з нагляду за використанням федеральних правоохоронців у фавелах міста.

У вівторок Франко написала у Twitter про вбивство 23-річного чоловіка, звинувачуючи у цьому поліцію.

Нагадаємо, депутат муніципальних зборів Ріо-де-Жанейро Маріелі Франко була убита в середу в центрі міста. Невідомі злочинці розстріляли автомобіль, на якому Франко поверталася з заходу, присвяченого боротьбі з расовою дискримінацією. Разом з депутатом загинув її водій.

Президент Бразилії Мішел Темер уже назвав це вбивство атакою на демократію та верховенство права в країні.

За офіційними даними, в останні місяці в штаті Ріо-де-Жанейро значно погіршилася ситуація у сфері громадської безпеки. Так, згідно зі статистикою регіонального уряду, число вбивств в 2017 році зросло на 8% в порівнянні з попереднім і на 26% в порівнянні з 2015 роком.