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У центрі Мадриду демонстрація переросла у масові заворушення

16 березня, 2018 - 09:40
Фото: AFP

У центрі Мадрида сталися масові заворушення, в результаті яких постраждали щонайменше 19 людей, в тому числі 15 поліцейських.

Про це повідомляє агентство Assosiated Press.

Демонстрація, що переросла в зіткнення, почалася після того, як на одній з вулиць району Лавапьес помер 35-річний вуличний торговець, виходець із Сенегалу Мамі Мбаге.

У поліції стверджують, що він помер від серцевої недостатності, повідомляє іспанське El Pais. Однак, за словами очевидців, до цього його переслідували поліцейські на мотоциклі. Чоловікові вдалося добігти до свого будинку, але біля входу він впав. Поліцейські спробували надати торговцю допомогу до прибуття медиків, проте він помер. Відзначається, що сенегалець прибув до Іспанії 14 років тому, проте не мав дозволу на проживання.

Після цього в Лавапьес зібралися близько 200 протестувальників. Вони скандували “Соціальна, а не поліцейська держава!”, “Поліцейські-вбивці!” І “Поліцію геть із Мадрида!” Демонстранти підпалювали сміттєві баки і припарковані автомобілі, кидали каміння у вітрини, громили зупинки. Пізніше заворушення перекинулися на сусідні райони. Поліцейські застосували проти них гумові кулі.

Незалежне інтернет-видання Help Katalonia на сторінці у Twitter поширила відео-свідчення застосування насилля іспанськими поліцейськими.

Мер Мадрида Мануела Кармена в Twitter пообіцяла, що те, що сталося буде розслідувано. Також вона висловила солідарність рідним і друзям загиблого.

Джерело: День

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