У Франції суд постановив заарештувати принцесу Саудівської Аравії

Французький суд видав ордер на арешт сестри саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана за те, що вона наказала своєму охоронцеві побити робітника у своїй паризькій квартирі.

Випадок стався у вересні 2016 року, повідомляє Reuters.

Робітник стверджує, що «його найняли для проведення деяких ремонтів у квартирі принцеси Хаси, і вона розгнівалася, коли той сфотографував кімнату, де мав проводити обумовлені роботи».

Він також стверджує, що принцеса Хаса Бінт Сальмана наказала охоронцеві побити його, звинувачуючи його в тому, що він зробив фото, щоб продати засобам масової інформації.

Робітник повідомив, що його били по обличчю, зв’язували руки, примушували цілувати ноги принцеси, у нього також забрали інструменти.

Французькі ЗМІ стверджують, що ця справа може ускладнити зусилля президента Франції, яких він докладає, аби налагодити хороші відносини з принцом Мухаммедом, одним з найпотужніших лідерів на Близькому Сході, візит якого до Франції планується найближчим часом – орієнтовно після візиту Макрона до США, що має відбутися 23-25 квітня поточного року.

Президент Франції зустрічався з принцом Мохаммедом в Ер-Ріяді в листопаді минулого року і прагне розвивати торгові зв'язки з провідним світовим експортером сирої нафти.

Принцеса Хаса Бінт Сальмана відома на батьківщині своїми благодійними проектами та діяльністю, спрямованою на захист прав жінок.

Ордер на її арешт - це не перший раз, коли представник саудівської королівської влади має проблеми із законом у Франції. У 2013 році французька влада постановила стягнути з саудівської принцеси Маги аль-Сударі, дружини тодішнього міністра внутрішніх справ принца Наєфа бін Абдули Азіза, виплати за несплаченими рахунками за проживання в готелю класу люкс на суму близько шести мільйонів євро.