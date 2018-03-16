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У Кельні внаслідок зіткнення трамваїв постраждали більше 40 людей

16 березня, 2018 - 11:54
Фото Focus

Внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей. Про це повідомляє видання Tagesspiegel, передає "ЄП".

Інцидент стався у ніч проти п’ятниці, 16 березня. Як наслідок поранення отримали 43 людини. Здебільшого пасажири відбулися подряпинами і забоями.

За даними поліції, один з машиністів трамвая був п’яний – це підтвердив попередній тест на алкоголь. Правоохоронці очікують, що аналіз крові машиніста надасть більш точні дані про його стан.

Транспортна компанія Кельна, співробітником якої є машиніст, стверджує, що подібних інцидентів в історії компанії не було і обіцяє провести внутрішню перевірку. Якщо версія зіткнення під впливом алкогольного сп’яніння підтвердиться, це завдасть серйозного удару по репутації компанії.

Нагадаємо, 15 березня у Стамбулі на станції Eyüpsultan Topçular трамвай врізався в інший трамвай, який стояв на зупинці. Внаслідок інциденту поранення отримали 14 людей.

Джерело: День

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