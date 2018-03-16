У Львові відбудеться виставка до 80-річчя скляних справ майстра Андрія Бокотея

Експозицію представлять 21 березня у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20).

Твори академіка Андрія Бокотея давно вийшли на сві­то­вий рівень. З його ім’ям пов’язують розвиток сучасного світового руху в художньому склі – так званого studio glass movement. Уже понад три десятки років роботи видатного львівського майстра гутного скла є бажаними гостями у Парижі, Нансі, (Франція), Льєжі (Бельгія), Ут­р­е­хті (Нідерланди), Ста­ван­гері (Норвегія), Санкт-Петербурзі, Кракові, Будапешті тощо. А це є свідченням того, що словосполучення «скло Бокотея» стало означен­ням мистецького явища найвищого ґатунку і, безумовно, сво­єрідним фірмовим знаком львівської гутної школи.

Особливою ж заслугою пана Бокотея є організація міжнародних симпозіумів гутного скла, перший із яких відбувся 1989 року. Скільки на загал взяли участь у симпозіумах знаних митців, арт-критиків, галеристів, працівників музеїв участь, важко й злічити! Симпозіуми приймали таких метрів художнього скла, як Ксав’є Гомез (Іспанія), Ервін Ейш та Теодор Зельнер (Німеччина), Марвін Ліпофскі, Стівен Ді Едвардс та Джош Сімпсон (США), Мікко Меррікалліо (Фінляндія), Ян Зорітчак (Франція), Іржи Шугайєк (Чехія), Майкл Роджерс (Японія)…

Дуже важливо, що під час цих зустрічей відбуваються студентські міні-симпозіуми, на яких співпрацює молодь із десятків країн Європи. Всі акції симпозіумів є відкритими – учасників запрошують до участі у конференціях та тематичних обговореннях, і вони не лише спостерігать, а й працювать біля склопечей.

Випрацьовано ще одну гарну традицію: виготовлені на симпозіумах роботи оргкомітет дарує Львову – для поповнення колекції єдиного в Європі Музею скла, створеного 2006 року.

Повертаючись до виставки, що її організовують з нагоди ювілею маестро гутного скла у Національному музеї у Львові, варто додати, що в рамках святкування 80-річчя Майстра засновано першу премію професора Андрія Бокотея для молодих художників-склярів. А нагородження переможців відбудеться під час відкриття виставки в НМЛ.

Андрій Андрійович Бокотей народився 1938 року в селі Брід, що в Іршавському районі Закарпатської області. 1965 р. закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (тепер – Львівська національна академія мистецтв). Вчився на кафедрі кераміки. Дійсний член Національної академії мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, професор.

З 1965-го – викладач кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ. У 1972-1988 рр. – на творчій роботі. У 1991–1992 рр. – голова Львівської організації Спілки художників України. З 1993-го – доцент кафедри художнього скла ЛДІПДМ. Згодом – завідувач кафедри художнього скла ЛДІПДМ, проректор з навчальної роботи ЛАМ, ректор ЛНАМ. З 2015-го – керівник Західного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України.

Голова міжнародних симпозіум гутного скла у Львові (1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014). Учасник численних персональних і групових виставок в Україні, Китаї, США, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Польщі, Росії, Литві, Естонії, Латвії, Угорщині, Голландії, Данії, Фінляндії, Норвегії.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів, фото автора