Сьогодні, 16 березня, під генеральним консульством Російської Федерації у Львові відбулася акція «Крим – це Україна!». Вона була присвячена четвертій річниці псевдореферендуму, після якого Росія анексувала півострів.

Організували акцію представники «Всесвітнього руху патріотів України» та «Об’єднання добровольців». Біля будівлі консульства близько двох десятків людей тримали плакати із написом «Crimea is Ukraine. Got to be free». Його намалював учасник АТО із Харкова Юрій Нерослік і він став символом подібних акцій по всьому світу.

«Крим ніколи не буде російським, він - український. Його просто підступно анексували. Всі європейські країни прекрасно це розуміють, що Росія це агресор. І ми повинні кожного разу нагадувати про це всім, щоб цього ніколи не забули. Щоб Крим швидше повернувся назад до України», - наголосили організатори.

Після цього відбулася невелика вистава. Доброволець скрутив людину в масці президента Росії Володимира Путіна, який був ще й у памперсі. Він поставив його на коліна та змусив капітулювати, на що людина у масці витягла білий прапор та почала махати. Після цього під вигуки «Геть окупанта!» його прогнали. Це було як символічне виганяння російського агресора із Кримського півострова.

На закінчення акції фасад стіни генконсульства обклеїли плакатами із написами

«Крим – це Україна! Путін – окупант!»

Довідка «Дня»

Референдум про статус Криму - нелегітимний референдум про статус Криму, який відбувся 16 березня 2014. Був призначений 27 лютого Верховною Радою Криму. Спочатку був запланований на 25 травня, згодом дату проведення перенесли на 30 березня, а потім на 16 березня. У відповідній постанові ВР АРК зазначено: «загальнокримський референдум (включаючи м. Севастополь)». На референдумі було поставлено два питання: про відновлення конституції Криму 1992 року і про входження Криму до складу Росії. ООН, СНД, ЄС та ОБСЄ своїх офіційних спостерігачів не надсилали.

Референдум був проведений за допомогою російських військ та російських козачих загонів. За свідченням учасника подій Ігоря Гіркіна, депутатів Верховної ради Криму приймати рішення для входження півострова до складу Росії примушували «ополченці» за підтримки БТР російської морської піхоти. Правоохоронні органи Криму і підрозділи Збройних сил України, розташовані на півострові, не сприяли приєднанню до Росії.

За оголошеними організаторами результатами референдуму, за приєднання до Росії у Криму (крім Севастополя) буцімто проголосувало 96,77 % учасників голосування, у Севастополі - 95,6 %. На сайті ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини на короткий час з'явилася інформація, що у референдумі брало участь не більше 30 %, з яких близько 50 % висловилося за приєднання до Російської Федерації. Дані про 30-40 процентну явку оприлюднив і Меджліс кримськотатарського народу.

У Севастополі проходив окремий референдум, оскільки формально місто не входить до Автономної Республіки Крим.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львов, фото автора