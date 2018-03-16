У Швеції обговорили підготовку зустрічі Трампа з Ким Чен Ином

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо провів неанонсовані переговори зі шведськими високопосадовцями у Стокгольмі.

Про це повідомляє AFP.

"Рі Йон Хо провів переговори у Стокгольмі з прем'єр-міністром Швеції Штефаном Льовеном та міністром закордонних справ Маргот Вальстрьом через тиждень після того, як президент США погодився на історичний саміт із північнокорейським лідером", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ припускають, що Швеція може відіграти роль посередника між США та КНДР у корейській кризі. Однак МЗС скандинавської країни відмовляється коментувати тему перемовин.

Міністр Вальстрьом наголосила на необхідності діалогу перед зустріччю з Рі. "Але ми не наївні і не вважаємо, що можемо вирішити світові проблеми. Сторонам потрібно вирішити, як рухатися вперед. Якщо ми зможемо максимально використовувати наші контакти, ми будемо це робити", - сказала вона, додавши, що ситуація на Корейському півострові "становить інтерес для нас усіх" з погляду безпеки.

Нагадаємо, що Швеція погодилась організувати історичну зустріч Трампа з Ким Чен Ином.