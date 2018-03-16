У Швейцарії на міжнародному кінофестивалі покажуть прем'єру української документалки

Документальний фільм "Папа - мамин брат", створений за підтримки Держкіно, відібраний в основну конкурсну програму міжнародного кінофестивалю Visions du Reel (Visions of Reality) в Швейцарії.

"У рамках найбільшого в Європі фестивалю документального кіно і відбудеться світова прем'єра картини. Покази фільму пройдуть 17 і 18 квітня", - повідомляють в прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

В основну конкурсну програму фестивалю увійшли 16 картин з усього світу, серед них і головний призер Берлінале - румунська стрічка "Touch me not".

У відомстві зазначили, що проект повнометражного документального фільму "Папа -мамин брат" став одним з переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно і отримав 100% державне фінансування в розмірі 820 тис. гривень. Автором сценарію і режисером стрічки є Вадим Ільків, продюсером - Валентин Васянович.