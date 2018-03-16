У Женеві страйкують працівники штаб-квартири ООН

Співробітники штаб-квартири ООН в Женеві 16 березня оголосили страйк через скорочення заробітних плат, повідомляє Укрінформ.

Рішення про страйк було прийняте шляхом голосування на зборах співробітників женевського офісу ООН.

«За проведення страйку проголосували 1040 співробітників, або 89,4% тих, хто взяв участь у голосуванні у четвер ввечері», - повідомили профспілкові організації.

Наразі достеменно невідомо, скільки людей сьогодні братиме участь у страйку.

Основна його причина - протест проти скорочення зарплат, яке йде з початку року. У женевському офісі працівники повідомили, що наразі до них застосували 3,5-відсоткове скорочення виплат з наміром збільшити його до 5% до червня поточного року.

Скорочення стосувалося не лише працівників штаб-квартири у Женеві. Відомо, що працівників офісу в Бангкоку очікує 25-відсоткове скорочення виплат, в Токіо - 10-відсоткове.

У профспілках також вказали, що підтримка співробітниками ідеї страйку демонструє значний ступіть втрати довіри до роботодавця та нагадують, що минулого місяця в штаб-квартирі ООН в Женеві вже оголошували двогодинне припинення роботи.

Загалом в женевському офісі ООН працює 9,5 тисяч осіб.