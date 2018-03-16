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Уряд планує прийняти рішення про розірвання економічного співробітництва з РФ

16 березня, 2018 - 14:07
Фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Український уряд готує проект рішення про розірвання економічного співробітництва з Російською Федерацією.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав у ефірі телеканалу “112 Україна”, повідомляє Укрінформ.

“Ми зараз готуємо рішення уряду, думаю, що у середу ми його приймемо, про розірвання програми економічного співробітництва, яка була укладена у 2011 році з Росією. Ми будемо все робити для того, щоб країна-агресор платила високу ціну за свої дії в Україні”, - сказав Гройсман.

За його словами, Україна має свої економічні інтереси, які буде захищати. Якщо раніше Росія поводилася з Україною як із сировинним придатком, то зараз ситуація змінюється.

“Ми будемо максимально розвивати власну економіку”, - сказав глава уряду, додавши, що перші кроки у цьому напрямку вже зроблені, і доволі успішно.

 

Джерело: Укрінформ

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