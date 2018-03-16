Уряд Польщі спростив працевлаштування українців

Уряд Польщі завершує роботу над новою міграційною політикою, що має спростити, зокрема, працевлаштування українців у Польщі. Як повідомив під час XI Форуму «Європа-Україна» міністр інвестицій та розвитку Польщі Єжи Квєцінський, вона повинна полегшити життя, серед інших, українцям, які працюють у Польщі, повідомляє Польське Радіо.

Водночас польським фірмам буде простіше працевлаштовувати трудових іммігрантів з-за східного кордону Польщі. Крім того, новий пакет пропозицій має сприяти українцям у відкритті власних фірм у Польщі.

Пільги, за словами міністра Квєцінського, будуть пов’язані, зокрема, з польським ринком праці. Уряд у Варшаві хоче уважно вивчити, у яких місцевостях Польщі та у яких галузях потрібні робочі руки з-за меж Польщі.

У документі буде також вказано, які компетенції та професії необхідні нині країні. Буде створено також інформаційну систему про роботу, освіту, охорону здоров’я та помешкання. Польська влада хоче врегулювати цілий міграційний процес. Головні тези плану, за словами міністра, стануть відомими у найближчі дні. План, як відзначив міністр Єжи Квєцінський, буде готовий до літа.