В Іраку розбився військовий вертоліт США

В Іраку розбився американський військовий вертоліт поруч із сирійським кордоном, на його борту перебувало семеро осіб. Про це інформує CNN.

За попередніми даними, вертоліт типу HH-60 Black Hawk не був збитий.

"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди слідують до місця падіння. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", - зазначається в публікації.

Як повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, за попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією.

Повідомляється, що всього в даний час в Іраку знаходяться близько 5,2 тисячі американських військовослужбовців, які в основному надають допомогу іракській армії і силам безпеки в боротьбі з терористами.

Нагадаємо, раніше 12 березня у Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту.