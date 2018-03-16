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В Ужгороді відкрито виставку полотен Івана Ілька

16 березня, 2018 - 14:49
Фото надано автором

Справжній велет закарпатської школи живопису, заслужений художник України, талановитий митець Іван Ілько приурочив своєму 80-літтю ретроспективну виставку «Світку ти мій, Верховино», яка відкрилася 15 березня в ужгородській мистецькій «Галереї Ілько».

Привітати ювіляра з життєвим ювілеєм та своєрідним творчим звітом прийшли десятки поціновувачів його щедрого таланту, колеги-художники, мистецтвознавці, творча інтелігенція Ужгорода.

Розпочав імпрезу вступним словом син художника, керівник галереї  Михайло Ілько. Він зазначив, що в експозиції представлено майже 90 різножанрових робіт майстра, виконаних ним у часовому вимірі від 1959 до 2018 років. Здебільшого це – пейзажі різних куточків Закарпаття, а надто милої серцю Верховини, дерев’яні храми, портрети своїх земляків.

Саме ці теми домінують у творчості Івана Ілька. Виходець з гірського села Дулово Тячівського району,  патріот рідної землі генетично пов'язаний з неперевершеною красою Карпат. Любов до рідного краю, своїх щирих, працьовитих з відкритою душею земляків буквально струменить з кожного його полотна.

За твердженням мистецтвознавців, Іван Ілько – учень Федора Манайла, одна з домінуючих постатей у малярстві Закарпаття другої половини ХХ століття. Йому поталанило віднайти свою неповторну пейзажну інтонацію і по-своєму засвідчити велич, чарівність, стихійну силу і незбагненність норову Карпат. Щоб так зображувати гори – ними треба жити, дихати, перейматися їхніми проблемами, привнесеними часом та людиною.

У невимушеній і неформальній обстановці художника вітали голова Закарпатського обласного відділення  НСХУ Борис Кузьма, ректор Закарпатської художньої академії Іван Небесник, представники Тячівського земляцтва в Ужгороді, відомі закарпатські художники, науковці, музиканти, журналісти, друзі. Апостольський Адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан вручив ювілярові відзнаку єпархії - орден «Рівноапостольних Кирила і Мефодія»  ІІ ступеня, якою Івана Ілька відзначено за великі заслуги в утвердженні духовності на теренах Закарпаття.

Василь Ільницький, Ужгород. Фото автора

Джерело: День

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