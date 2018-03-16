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Ван дер Беллен зустрівся з бійцем охорони Порошенка, якому врятували життя в Австрії

16 березня, 2018 - 10:33
Фото з Facebook-сторінки Олександра Щерби

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен в ході візиту до України зустрівся зі службовцем державної охорони президента України, якому врятували життя в Австрії. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

За його словами, зворушливою кульмінацією візиту Ван дер Беллена стало нагородження австрійського гуманітарного активіста Крістофа Отто, який дав новий шанс на життя тисячам українських дітей з діагнозом лейкемія.

"Життя пише свої сюжети - виявилося, що у службі державної охорони президента України працює один із цих врятованих хлопців. Який досі прекрасно говорить німецькою з легким австрійським акцентом. Чути розмову цього хлопця з президентами та Крістофом Отто було незабутньо", - написав Щерба.

Президент Австрії відвідував Україну з триденним візитом. На спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком Ван дер Беллен заявив, що Австрія не буде визнавати результати виборів президента Російської Федерації в незаконно анексованому Криму.

Джерело: День

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