Венеціанська комісія розкритикувала проекти обов'язкового е-декларування ГО в Україні

Венеціанська комісія розкритикувала законопроекти, які містять вимоги фінансової звітності і розкриття інформації для антикорупційних активістів. Про це йдеться у спільних рекомендаціях Венеціанської комісії та БДІПЛ/ОБСЄ, схвалених у Страсбурзі у п’ятницю, 16 березня, передає "ЄП".

Як мовиться у рекомендаціях, суворі вимоги до фінансової звітності та розкриття інформації для організацій громадянського суспільства у поєднанні з суворими санкціями ймовірно матимуть вкрай негативний вплив на громадянське суспільство в Україні і повинні бути повністю або значно зменшені.

Окрім того, наголошують експерти, надзвичайно важливо, щоб плани України щодо скасування вимог е-декларацій для антикорупційних активістів були реалізовані до 1 квітня 2018 року – крайнього терміну подання перших декларацій.

Позиція Венеціанської комісії та БДІПЛ/ОБСЄ охоплює зміни до законопроектів та Податкового кодексу, які замінять раніше впроваджені вимоги е-декларування для антикорупційних активістів через впровадження режиму обтяжливої податкової звітності та більш широкого розкриття фінансової інформації для громадських організацій із загальним річним доходом, що перевищує 14 350 євро, та які є індивідуальними бенефіціарами міжнародної технічної допомоги.

Згідно з новими рекомендаціями експертів, новий режим фінансової звітності та розкриття інформації, якщо він буде імплементований, буде суперечити свободі об’єднань, праву на повагу до приватного життя і забороні дискримінації.

Навіть якби щодо цих організацій були підозри відмивання грошей, правильно було б розпочати кримінальні розслідування проти конкретних неурядовий організацій, а не виставляти загальні вимоги звітності. Венеціанська комісія та БДІПЛ/ОБСЄ не бачать необхідності в таких змінах і рекомендують або повністю скасувати їх або принаймні зменшити їх.

Зокрема, громадські об'єднання не повинні піддаватися більш суворим вимогам щодо фінансової звітності та розкриття інформації, ніж інші некомерційні організації, підприємства або інші юридичні особи, та повинні бути забезпечені тими ж правами, що й інші юридичні особи.

Поріг доходу для організацій, охоплених новими вимогами, повинен бути значно збільшений, а до організацій, які не отримали будь-якої громадської підтримки, повинні застосовуватися менш жорсткі вимоги.

Слід виключити звітність і публічне розкриття особистості десяти найбільш оплачуваних співробітників організацій громадянського суспільства, а також деяких донорів і підрядників таких організацій, а також виключити вимоги звітності та розкриття інформації для осіб, які отримують доходи від міжнародних донорів.

Якщо в кінцевому підсумку будуть введені нові зобов'язання щодо фінансової звітності та розкриття інформації для цих організацій громадянського суспільства, слід істотно змінити положення про санкції, щоб передбачити можливість усунення можливих помилок.

Відзначається, що проекти поправок повинні пройти ефективні консультації протягом усього процесу розробки і прийняття. При цьому в консультаціях необхідна участь організацій громадянського суспільства, на які вплине вступ в силу цього законодавства.

Як повідомлялося, у нових вимогах до громадських організацій в Україні, які є альтернативою електронному декларуванню, правозахисники вбачають шантаж та помсту за критику влади. Зазначалося, що під тиском міжнародних донорів українському президенту Петру Порошенку, вочевидь, таки доведеться скасувати обов'язкове електронне декларування для громадських антикорупційних активістів. Однак зробити це він пропонує в оригінальний спосіб – зобов'язати весь громадянський сектор до публічного відкриття інформації та подання додаткової детальної звітності.

Нагадаємо, в березні 2017 року парламент прирівняв антикорупційних активістів до представників влади і зобов’язав їх подавати "декларації осіб, уповноважених на здійснення повноважень держави".

Єврокомісія закликала негайно скасувати е-декларування, проти цього висловилися США, Рада Європи, низка країн-партнерів.

Порошенко неодноразово обіцяв партнерам, що він подасть проект щодо скасування цієї норми. Звучали навіть строки – після зустрічі президента з комісаром Йоганнесом Ганом останній заявив, що зміни мають бути схвалені вже до липня 2017 року.

У липні Порошенко справді зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.