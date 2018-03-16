Вінницький обласний художній музей розпочинає серію міжнародних виставок

Новий проект «Мистецтво єднає країни», який покликаний сприяти розширенню взаємодії художників різних країн та налагодженню дружніх відносин між ними, ініціювали співробітники Вінницького обласного художнього музею. Першою ластівкою стала експозиція «Від Балтики до Бугу», яка представляє творчість художників з України та Литви. Тематика робіт – краєвиди, пейзажі та історична спадщина обох держав.

«Головна мета проекту продемонструвати вінничанам та гостям нашого міста, що мистецтво – живе і сучасне, а не лише класичне і камерне. Презентовані роботи різні за кольорами та манерою виконання. На них – краєвиди, живописні місця, історичні замки та палаци, які розташовані в Україні і Литві. Ці будівлі мають певну схожість, адже історії наших держав не раз перепліталася, – розповідає в.о. головного зберігача фонів Вінницького обласного художнього музею Оксана Яремчук. – Оскільки у ХІV столітті землі, на яких стоїть Вінниця, були визволені від татар литовським князем Ольгертом, ми вирішили розпочати серію міжнародних виставок саме з презентації творчості литовських художників».

Першими учасниками проекту «Мистецтво єднає країни» стали митці Гітас Маркітус та Валентина Васкяліте – обоє з Вільнюса. Перший малює замки Литви, пейзажі та абстракції. Його землячка працює в імпресіоністичній манері. Поруч з картинами литовських художників розмістили полотна вінничанок – Світлани Телець та Ірини Кравченко, які не так давно побували на мистецьких пленерах у Литві.

«Такі міжнародні проекти корисні як глядачам, так і художникам, які цікавляться, як працюють їхні колеги за кордоном та як змінилися тенденції у сучасному мистецтві, – зауважує Світлана Телець. – Коли ми познайомилися з прибалтійськими художниками, то перше, що вразило – цікава техніка і легкість, з якою вони пишуть свої роботи. Спершу зафарбують полотно фарбою одного відтінку, а потім починають створювати вже якийсь образ. Або ж починають з різнокольорових плям, які потім набувають композиції. Наша пострадянська школа дещо інша, вона більш академічна, і можливо, нам варто застосовувати європейський підхід – вільний і легкий. Спільні міжнародні проекти дозволяють нам вийти за межі власної творчості і подивитися ширше».

У експозиції представлено 26 картин. Побачити і порівняти роботи українських та литовських митців можна буде до 30 березня.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора