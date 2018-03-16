ЄС і НАТО розкритикували законопроект про нацбезпеку України, - Заліщук

Низка положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу і НАТО. Про це йдеться в листі голови Представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови Представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, який опублікувала на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член парламентського комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

Текст листа, адресований президентові України, спікера Верховної Ради та секретаря РНБО.

Згідно з документом, зазначений законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України, що є одним з фундаментальних вимог НАТО.

"Адміністрація президента і СБУ 18 місяців працювали з представниками НАТО і ЄС над документом у цій сфері, але, врешті-решт, повністю проігнорували ці зобов'язання", - написала Заліщук.

Також у листі дипломати висловлюють стурбованість "у зв'язку з положення про Ставку Верховного Головнокомандувача, що не відповідає стандартам і принципам НАТО і може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю.

"Незважаючи на те, що ми кілька разів зверталися з проханням обґрунтувати збереження Ставки та її повноважень, ми так і не отримали ніякої інформації", - зазначила нардеп.

Дипломати окремо говорять про прозорість в оборонній сфері, якої не вистачає в законі "прозорість вимагає повного розкриття відповідної інформації та відомостей органам, що здійснюють громадський та парламентський нагляд (контроль) в цілях забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у сфері безпеки і оборони (за винятком державної таємниці та інформації, що стосується можливостей і має засекречений характер)".

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони на засіданні 17 січня схвалила проект закону "Про національну безпеку України". 28 лютого законопроект надійшов до Верховної Ради.

За словами міністра оборони Степана Полторака, законопроект врегульовує основи та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони з урахуванням набуття членства в ЄС та НАТО, механізми вдосконалення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, систему керівництва Збройними силами, зокрема, розподіл завдань, функцій, повноважень, відповідальності та підзвітності керівництва відомства та ЗС. Як зазначила член Комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, законопроект про національну безпеку і оборону передбачає реформування сектору безпеки і оборони України за стандартами і критеріями НАТО.