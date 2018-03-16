ЄС не визнає "вибори" в РФ на території окупованого Криму

Представник ЄС в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму. Про це Жоао Вале де Алмейда заявив у ході спеціального засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму, передає "РБК-Україна".

"Європейський Союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", - сказав представник ЄС в ООН.

Він також запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, раніше представник США в ООН Келлі Керрі заявила, що немає сенсу обговорювати послаблення санкцій, поки Росія не покаже готовність зробити якісь кроки для врегулювання кризи. Так, Келлі зазначила, що США не мають наміру знімати санкції з РФ до тих пір, поки останніми не будуть зроблені відповідні кроки для врегулювання конфлікту.

Також заступник глави МЗС Олена Зеркаль закликала посилити санкції щодо РФ на засіданні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін має намір обговорити з міністром закордонних справ ЄС питання відповідальності тих чиновників, які організовують нелегітимні вибори президента РФ у Криму.