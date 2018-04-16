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Через протести у Словаччині глава МВС пішов у відставку

16 квітня, 2018 - 16:33
Фото Reuters

Міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив про свою відставку, пробувши на посаді всього місяць.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.

"Я не маю права залишатися на посаді міністра внутрішніх справ", - сказав Друкер, зазначивши, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві.

Він пообіцяв, що у найближчі кілька годин зустрінеться з президентом Андреєм Кіскою і передасть заяву про відставку.

В той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.

"Я не вважаю правильним і справедливим звертатися до Тібора Гашпара. Якщо я не знайшов доказів, чому я повинен його звільняти?" - запитав він.

Джерело: Європейська правда

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