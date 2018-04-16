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Холодницький заявив, що готовий надати пояснення

16 квітня, 2018 - 19:29
Фото: 112.ua

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що  вже повернувся з відпустки і в найближчий час готовий надати пояснення Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За його словами, він провів коротку відпустку на Львівщині і Тернопільщині, де відвідав поховання своїх родичів.

Холодницький зазначив, що отримав постанову про відкриття відносно нього дисциплінарного провадження лише у понеділок, 16 квітня, хоча вона датована 4 квітня.

"Завтра поїду ознайомлюватися зі скаргою і обов'язково надам усі пояснення. Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду", - сказав керівник САП.

Він додав, що спершу почитає, за що його "хочуть піти" і за два дні надасть обґрунтовану відповідь по кожному пункту.

Нагадаємо, що НАБУ оприлюднила "прослушку" з кабінету Холодницького.

Джерело: Укрінформ

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