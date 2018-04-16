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Іспанія поставить Саудівській Аравії військові кораблі і готуватиме саудівських військових

16 квітня, 2018 - 15:35
Фото Reuters

Принц Саудівської Аравії і міністр оборони Іспанії підписали "виконавче резюме, щоб полегшити потрібні процедури", щоб міністерство оборони Саудівської Аравії підписало контракт з іспанським державним суднобудівником Navantia на поставку військових кораблів, йдеться в заяві уряду Саудівської Аравії, повідомляє The Saudi Gazette.

Також було підписано ще одну угоду між державною компанією Саудівської Аравії по військовій промисловості і Navantia, але без оприлюднення додаткової інформації про цю угоду.

В іспанському Міністерства оборони сообщіли, що в рамках угоди Navantia продасть п'ять невеликих військових кораблів, армія Іспанії буде готує військовослужбовців Саудівської Аравії, а підрядники побудують військово-морської будівельний центр в королівстві.

Групи кампаній Amnesty International, іспанська FundiPau, Greenpeace і Oxfam закликали Іспанію припинити продажу військової техніки саудівцям, Звинувачуючи королівство в зловживаннях правами людини.

За словами джерела, обидві сторони ведуть переговори про угоду по військовим кораблям з 2015 року, але остаточний контракт між міністерством оборони Саудівської Аравії і Navantia Займе більше часу.

Представник галузі підтвердив деталі угоди, хоча Navantia відмовилася від коментарів.

Джерело: День

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