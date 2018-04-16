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Ізраїль відновив роботу дипломатичної місії в Йорданії

16 квітня, 2018 - 14:24

Ізраїль відновив роботу дипломатичної місії в Йорданії, залагодивши тим самим дипломатичну кризу між країнами, що тривала кілька місяців. Про це повідомляє АР.

"Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що його новий посол в Йорданії заступив на пост", - говориться у повідомленні.

Ізраїльський посол Амір Вейсброд прибув в Амман, завершивши тим самим дипломатичну кризу між Ізраїлем і Йорданією, між якими продовжує діяти мирний договір від 1994 року.

Конфліктна ситуація виникла минулого літа, коли співробітник служби безпеки ізраїльської дипмісії застрелив двох йорданців, один із яких, як він стверджує, напав на нього.

Джерело: Укрінформ

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