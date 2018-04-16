Китайські дослідники виявили "кораловий ліс" в районі підводних гір Магеллана

Вчені з китайського науково-дослідницького судна "Кесюе" днями в районі підводних гір Магеллана на глибині близько 1400 м виявили "кораловий ліс".

Про це повідомило агентство Xinhua.

Висота найбільшого корала перевищує 2 м, що зустрічається вкрай рідко в тропічних водах західної частини Тихого океану.

Морське науково-дослідне судно "Кесюе" ("Наука"), розроблене власними силами Китаю Оснащене сучасною системою зондування і апаратурою для наукових експериментів, воно належить до числа найбільш передових у світі морських науково-дослідних суден. Його спуск на воду в 2012 році ознаменував вступ Китаю до лав передових за потенціалом морських експедицій держав світу.

Відзначимо, що підводні гори - один з головних районів для вивчення біологічного різноманіття Світового океану. В рамках спеціальної державної програми "Наукове дослідження екосистеми типових підводних гір західної частини Тихого океану" команда китайського наукового судна "Кесюе" проводить в ці дні комплексні дослідження підводних гір Магеллана. 1 квітня безпілотний глибоководний апарат "Фасяню" завдав перший візит на одну з вершин гірського ланцюга Магеллана.