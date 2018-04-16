ЛАД у більшості підтримала дії західної коаліції у Сирії

Ліга арабських держав у більшості підтримала дії західної коаліції у Сирії і закликала до міжнародного розслідування смертоносного застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії.

Саудівська Аравія і її союзники підтримали ракетні удари США, Великої Британії і Франції по хімічним об'єктам в Сирії. У той же час Ірак і Ліван - засудили їх, повідомляє агентство Reuters.

ЛАД також підтримала подальшу ракетну атаку західної коаліції по хімічним базам у цій країні.

Крім того, ЛАД засудила втручання Ірану в справи інших держав.

«Саміт засудив втручання Ірану у внутрішні справи арабських країн, або шляхом розпалювання міжконфесійних чвар, або шляхом створення повстанських загонів в арабських країнах, таких як Ліван, Ірак і Ємен», - заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Джубейр.

Він також звинуватив Іран в укритті терористів "Аль-Каїди".

Іран заперечує звинувачення, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ Збройним силам завдати точних ударів по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю в Сирії. До операції також приєдналися Франція і Великобританія.

Це стало відповіддю на хімічну атаку в сирійській Думі, в результаті якої загинули щонайменше 70 і постраждали сотні людей.

Відзначимо, днями The Washington Post показала супутникові знімки об'єктів у Сирії, на яких показано, як виглядали об'єкти в Сирії до і після військової операції. Ракети коаліції потрапили у Центр досліджень та розробок у Барзасі, за межами Дамаску. За попередньою оцінкою - випустивши у вказану ціль 76 ракет та "надовго вивівши з ладу сирійську можливість до відновлення створення хімічної зброї".

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