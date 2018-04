Мей заявила, що Кремль допомагає Асаду приховати сліди хіматаки у Сирії

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що Сирія за підтримки російських військових намагається приховати факт застосування хімічної зброї в Думі в Східній Гуті.

Про це вона заявила 16 квітня під час виступу перед британським парламентом.

BREAKING: British Prime Minister May: Syria, supported by Russians, trying to conceal facts of Douma chemical attack.

— The Associated Press (@AP) 16 апреля 2018 г.