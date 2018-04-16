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Мей заявила, що Кремль допомагає Асаду приховати сліди хіматаки у Сирії

16 квітня, 2018 - 22:08
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що Сирія за підтримки російських військових намагається приховати факт застосування хімічної зброї в Думі в Східній Гуті.

Про це вона заявила 16 квітня під час виступу перед британським парламентом.

За словами британського прем'єра, факт хімічного нападу - поза всякими сумнівами. Вона повідомила з посиланням на дані розвідки, що вертольоти сирійських урядових військ були над регіоном під час атаки, повідомляє  Independent.

"Жодне інше угруповання не змогло б здійснити цей напад. У опозиції і Ісламської держави просто немає можливостей для такої атаки", - сказала Мей.

Вона додала, що Організація із заборони хімічної зброї не в змозі з'ясувати, хто стоїть за хіматакою, так як Росія блокує їх в'їзд в Думу.

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