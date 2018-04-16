На виборах президента Чорногорії переміг Міло Джуканович

В Чорногорії президентські вибори виграв кандидат від Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович. Про це свідчать дані сайту виборів.

Після підрахунку 98,8% бюлетенів Джуканович, який виступає за вступ Чорногорії в Європейський союз, отримав 53,9%.

Головний конкурент, який виступає за тісніші зв'язки з Росією бізнесмен Младен Боянич набрав 33,4% голосів.

Всього в бюлетенях було сім прізвищ кандидатів.

Оскільки переможець набрав більше половини голосів в першому турі, другий, який планувався на 29 квітня, – не знадобиться.

Голосування проходило з 8.00 до 21.00 за Києвом. У виборах могли взяти участь понад 530 тис. виборців.

Закон про вибори президента Чорногорії передбачає, що головою держави обирається кандидат, який в першому турі отримав більше половини дійсних голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. Якщо жоден з кандидатів не отримує необхідної підтримки, за два тижні відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів виборців.

Сьогоднішні прeзидeнтські вибори - треті з моменту відновлення незалежності Чорногорії в 2006 році.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії у 2016 році були затьмарені спробою державного перевороту.

Як повідомлялося, у день виборів до парламенту, що відбулися 16 жовтня, група з 20 осіб, використовуючи вогнепальну зброю, повинна була захопити будівлю парламенту і оголосити про перемогу певних політичних сил.

У зв'язку з участю у спробі перевороту правоохоронні органи Чорногорії розшукують росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, а також громадян Республіки Сербія Предрага Богичевича, Мілоша Йовановича і Неманя Ристича.

Всього в змові, як повідомлялося, брали участь 19 сербів і чорногорців.