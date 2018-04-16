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На вихідних погода у Києві побила 2 нових рекорди

16 квітня, 2018 - 13:54
Фото Reuters

Метеорологи зафіксували на минулих вихідних в Києві два температурних рекорди. Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року", - зазначається у повідомленні.

Крім того, ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°С, що на 1,0°С вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

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