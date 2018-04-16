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Нідерланди заарештували злочинців, які планували напад на консульство Туреччини

16 квітня, 2018 - 20:31
Фото Reuters

У Нідерландах заарештували чотирьох чоловіків, підозрюваних у плануванні нападу на турецьке консульство в Роттердамі.

Про це заявила національна прокуратура королівства, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

У своїй заяві прокурори повідомили про чотирьох чоловіків мароккансько-голландського походження.

Правоохоронці отримали докази щодо їхніх намірів у результаті прослуховування іншої людини, заарештованої 2017 року.

Троє із затриманих постануть перед судом уже цього тижня, у той же час четвертого заарештували у Бельгії - його екстрадують до Нідерландів, заявили прокурори.

Джерело: Європейська правда

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