Нідерланди заарештували злочинців, які планували напад на консульство Туреччини

У Нідерландах заарештували чотирьох чоловіків, підозрюваних у плануванні нападу на турецьке консульство в Роттердамі.

Про це заявила національна прокуратура королівства, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

У своїй заяві прокурори повідомили про чотирьох чоловіків мароккансько-голландського походження.

Правоохоронці отримали докази щодо їхніх намірів у результаті прослуховування іншої людини, заарештованої 2017 року.

Троє із затриманих постануть перед судом уже цього тижня, у той же час четвертого заарештували у Бельгії - його екстрадують до Нідерландів, заявили прокурори.