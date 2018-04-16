Німецька прокуратура висунула звинувачення 94-річному екс-охоронцю концтабору Аушвіц

Німецька прокуратура висунула звинувачення 94-річному колишньому охоронцю концтабору Аушвіц. Про це повідомляє видання ЄП з посиланням на i24News.

Прокуратура в Штутгарті заявила, що передала до регіонального суду в Мангеймі суду звинувачення у справі про неназваного підозрюваного - німецького громадянина, народженого в Румі в сучасній Сербії.

У жовтні 1942 року на той час 19-річний молодик почав свою підготовку в якості охоронця в таборі смерті Аушвіц в окупованій Німеччиною Польщі і працював там з грудня 1942 по січень 1943 рік, "підтримуючи операції в таборі, а отже - акти знищення", заявили в прокуратурі.

У цей час до табору Аушвіц прибуло не менше 15 залізничних складів. Прокуратура вважає, що принаймні 13 335 осіб були класифіковані як непридатні для роботи та вбиті в газових камерах в Аушвіц-Біркенау.

Колишнього охоронця звинувачують у співучасті у вбивствах.

Підозрюваний через свого адвоката заявив, що не знав про "підстави, наміри чи процедури, які стояли за вбивствами".

Тепер суд має вирішити, чи розпочинати процес у цій справі. Якщо ж він прийме позитивне рішення, чоловік постане перед судом у справах неповнолітніх, оскільки на час злочину він був неповнолітнім.