ОЗХЗ почала розслідування щодо застосування хімічної зброї у Сирії

Міжнародні експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у неділю розпочали розслідування ймовірної хімічної атаки у місті Дума, повідомляє агентство AFP.

Команда експертів-хіміків з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), розташованої в Гаазі, прибула до столиці Сирії Дамаска через кілька годин після ударів.

Їм було доручено провести розслідування місця ймовірної атаки 7 квітня у місті Дума, в якій, за словами лідерів західних держав, десятки людей загинули від хлору і зарину.

Експерти прибули до Дамаска у суботу, але ще не було повідомлень про те, що вони направилися до Думи, щоб почати свою польову роботу.

Заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мокдад відвідав готель, в якому зупинилися експерти ОЗХЗ, і перебував там три години, пише агентство.

Група експертів зазвичай починає своє розслідування, зустрічаючись з високопосадовцями, але будь-які переговори проходили за закритими дверима, і обидві сторони запровадили жорсткий режим медіа-тиші.

"Ми гарантуємо, що вони зможуть працювати професійно, об'єктивно, неупереджено та вільно від будь-якого тиску", - заявив AFP помічник міністра закордонних справ Сирії Айман Сусан.

Відзначимо, ОЗХЗ - незалежна міжнародна організація, створена за підтримки ООН після набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї. Конвенція про заборону хімічної зброї передбачає можливість проведення інспекцій за запитом. Інспекція за вимогою може проводитися в будь-якій державі-учасниці за запитом іншої держави-​​учасниці без права відмови з метою прояснення або вирішення будь-якого питання, що стосується можливого недотримання Конвенції.

Конвенція передбачає надання державам-учасницям допомоги та захисту у разі застосування проти них або загрози застосування хімічної зброї. Відповідно до положень Конвенції така допомога може передбачати надання державам-учасницям засоби виявлення та системи сигналізації, захисного та дегазаційного обладнання та засобів дегазації, медичних антидотів та засобів лікування, а також консультування з будь-яких захисних заходів.

Минулого тижня повідомлялося, що ситуаційний центр ОЗХЗ провів попередній аналіз повідомлень про застосування хімічної зброї відразу після того, як почали з'являтися такі повідомлення. Очікується, що місія FFM доповість про результати свого розслідування країнам, які підписали Конвенцію із заборони хімічної зброї.