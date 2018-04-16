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Парубій підписав закон "Про дипломатичну службу"

16 квітня, 2018 - 12:10

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон № 7322 “Про дипломатичну службу”. Він поставив підпис під час засідання погоджувальної ради ВРУ, передає "112 Україна".

"Я підписую ухвалений ВРУ закон про дипломатичну службу. І дуже знаково, що парламент ухвалив цей закон до 100-річчя української дипломатичної служби. 22 грудня 1917 року було підписано законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних прав першої повноцінної державної структури, яка займалася зовнішньою політикою України", - сказав Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила документ на початку квітня поточного року 276 голосами народних депутатів.

Закон запроваджує три категорії дипломатичних посад, а президента уповноважує визначити порядок, строки, особливості проходження дипслужби, загальну кількість та перелік закордонних дипустанов України; Кабмін – визначити посадові оклади дипслужбовців.

Основні норми закону набудуть чинності за півроку після офіційної публікації.

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