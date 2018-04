Пентагон: Активність російських тролів зросла на 2000%

У США за останні 24 годин зафіксували ріст активності російських тролів на 2000%

Про це повідомив представниця Пентагону Дана Вайт, передає CNN.

Під час брифінгу Вайт надала інформацію, пов'язану з повітряними ударами США, Великобританії та Франції по об`єктах у Сирії.

"Російська дезінформаційна кампанія вже почалась. Активність російських тролів зросла у 2000% разів за останні 24 години. Тому ми продовжуємо ділитися з журналістами фактами," - зазначила вона.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m

— CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.