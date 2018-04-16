Народ завжди має право протестувати проти гніту.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

Пентагон: Активність російських тролів зросла на 2000%

16 квітня, 2018 - 22:27
Фото з архіву "Дня"

У США за останні 24 годин зафіксували ріст активності російських тролів на 2000%

Про це повідомив представниця Пентагону Дана Вайт, передає CNN.

Під час брифінгу Вайт надала інформацію, пов'язану з повітряними ударами США, Великобританії та Франції по об`єктах у Сирії.

"Російська дезінформаційна кампанія вже почалась. Активність російських тролів зросла у 2000% разів за останні 24 години. Тому ми продовжуємо ділитися з журналістами фактами," - зазначила вона.

Джерело: День

Більше новин

Порошенко: ЗСУ стали однією з найбільш ефективних армій в Європі
Членство України в НАТО є єдиним механізмом забезпечення безпеки країни, - Порошенко
НАТО збирається на термінове засідання щодо Сирії
Порошенко: НАТО має ширше відкрити двері для України
Україна захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу, - Каробліс
Досвід України в протидії російським загрозам є дуже цінним для НАТО, - Геттемюллер

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 